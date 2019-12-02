العراق: ارتفاع أعداد قتلى وجرحى هجوم لداعش على ديالي إلى 23

ارتفعت أعداد قتلى وجرحى الحشد الشعبي جراء هجوم لداعش على محافظة ديالي بالعراق إلى 23 عنصرا.

وقال الحشد الشعبي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" - "إن جماعات داعش الإرهابية تحاول استغلال الوضع الأمني والسياسي المتدهور في البلاد؛ حيث شهدت محافظة ديالي أمس معركة شرسة بين الحشد الشعبي والإرهاب الذي يحاول اختراق المدينة وإسقاطها عسكريا .. وهو ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من الحشد وإصابة 17 آخرين من بينهم آمر اللواء 20 "، مضيفا أن المعركة كانت في منطقة امام ويس بديالي التي يحاول الإرهاب اختراقها منذ أيام من أجل كسر خاصرة ديالي واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

وحذر من تحرك عناصر داعش في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالي وكركوك ومحيط بغداد في محاولة لإعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن أمس مقتل عنصرين بالحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم لداعش الإرهابي أعقبه انفجار عبوة في ديالي.