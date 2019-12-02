تحدث عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب عن تصدر فريقه لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب يتصدر ترتيب الدوري المصري بـ13 بنقطة متقدمًا على الأهلي صاحب الوصافة بنقطة، لكن الأخير يتبقى له مبارتان.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الأحد: "المشوار صعب، تصدرنا للدوري نتيجة مجهود منذ بداية الموسم بجانب اجتهاد اللاعبين، نأخذ كل مباراة على حدة ونعلم هدفنا جيدًا".

وتابع: "هدفنا أن نحقق مركزًا متقدمًا في بطولة الدوري، ولاعبنا طاهر محمد طاهر يأخذ كامل وقته للتعافي من الإصابة وهو إضافة كبيرة لنا".

وأكمل: "أتمنى أن أستمر مع المقاولون فترة طويلة وطموحنا التواجد في المربع الذهبي وبعد ذلك سنفكر في المنافسة على بطولة".

واختتم: "المقاولون العرب ثالث أكبر ناد في مصر حصولا على بطولات، ولكن الأمر يتطلب دعمًا ماديًا كبيرًا جدًا، وإن شاء الله أحقق بطولة مع الفريق".