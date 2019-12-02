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تحدث أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر الأسبق، عن خسارة الزمالك، أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة ، في الجولة الأولى من دور المجموعات، واقتراب المدرب الصربي "ميتشو" من الرحيل عن الفريق.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة على ملعب الأخير، السبت، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "الالتزامات الكثيرة الواقعة على النادي وسقف التعاقدات والأزمات كل هذا يخلق ضغوطات وخلطًا بين الشق الفني والإداري، وهذا هو الأزمة الكبرى بالفريق".

وأردف: "في مباراة مازيمبي كان هناك أخطاء فنية كبيرة، واللاعب المصري دائمًا عنده شماعة يعلق عليها أخطاءه".

واستطرد: "اللاعبون المصريون ليسوا كلاعبي أوروبا، ولابد أن يكون هناك تنظيم بين الشقين الفني والإداري وكل لاعب له وقت محدد يحصل فيه على أمواله".

وأوضح: "أنت كلاعب جزء أساسي في الموضوع، يعني لو اللاعب لا يعرف كيف يتسلم الكرة داخل الملعب لماذا يحاسب المدير الفني؟".

وأكمل نبيه: "الزمالك يحتاج لإضافات في يناير، منها مركز وسط الملعب المدافع ومن الممكن أن يتم الاستعانة بلاعب من قطاع الناشئين".

وتابع: "هناك 9 لاعبين في ناشئين الزمالك بمختلف المراكز لو توليت قيادة الفريق سأستعين بهم".

وأوضح: "أنا مدرب زملكاوي والطبيعي أنني لن أدرب الأهلي أبدًا، لأنها مرة واحدة فقط حدثت عندما درب الجوهري الزمالك والأهلي ولن تتكرر".

واختتم: "لو توليت قيادة الزمالك لابد أن أخلق توازنًا بين الفنيات والإداريات، ولابد أن أتعامل مع الأمرين في وقت واحد، وأهم شيء اسعاد الجماهير".