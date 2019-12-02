﻿وزير جزائري: الانتخابات الرئاسية موعد لتكريس السيادة الشعبية ورفض التدخل الأجنبي

أكد شريف عماري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي موعد لتكريس السيادة الشعبية ورفض التدخل الأجنبي.

وقال عماري -في تصريحات اليوم الاثنين- "إن 12 ديسمبر هو موعد لتكريس السيادة الشعبية ورفض كل ما يقال هنا وهناك خاصة على المستوى الخارجي".

وأضاف أن: "الجزائر بلاد المعجزات وسترفع جميع التحديات ولديها من الحنكة والتجربة ما يكفي لتتعدى المخاض بكل اعتزاز وأمل وازدهار"، معربًا عن يقينه أن أبناء الجزائر "سيعملون من أجل تطوير بلدهم ودفع عجلة التنمية والتماسك الاجتماعي الذي يستحقه وطنهم".

وتابع قائلًا "إن الجزائر واقفة بنسائها ورجالها والدولة عازمة على تكريس مبادئ ثورة أول نوفمبر وتكريس الإرادة الشعبية؛ تخليدًا لتضحيات الشهداء والمجاهدين"، مؤكدًا أن الدولة "تعمل على تفعيل جميع الطاقات الإنتاجية وجميع الوسائل المادية والبشرية لرفع التحدي.

وأضاف "يجب علينا استغلال جميع الفرص وأخذ الأمور بجدية للعمل من اجل تطوير بلادنا وتحسين أدائنا لنكون في مستوى التحديات".