بعد 5 أشهر من تعيينه مديرًا لأمن الإسكندرية عاد اللواء أشرف الجندي إلى القاهرة، مديرا أمنيا لها، وذلك في حركة تنقلات وسط صفوف عدد من القيادات الأمنية أجراها أمس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

اللواء أشرف الجندي، عمل ضباطا بقطاع الجوزات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، أعقبها نقله إلى قطاع الأمن العام إلى أن تم تعيينه كنائب لمدير مباحث القاهرة في فبراير 2017 ثم مديرًا لمباحث القاهرة عام 2018 خلفًا للواء محمد منصور الذى تم تعيينه مديرًا لأمن القاهرة وقتها.

وفي يوليو الماضي، نُقل اللواء االجندي ليتولى منصب مديرًا لأمن الإسكندرية، إلى أن تم تعيينه أمس مديرًا لأمن القاهرة خلفا للواء محمد منصور الذى تم تعيينه مساعد لوزير الداخلية للأمن.

وكشف اللواء الجندي، خلال فترة عمله بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، عددا من القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام ومنها القبض على مرتكبي واقعة "مجزرة المرج" وكشف ملابسات واقعة مقتل طالب الرحاب وضبط عصابة أدرنية، كانت تعد وقتها أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية، وارتكبوا 16 واقعة سرقة بمحافظتي "القاهرة والقليوبية".