رومينيجه: كان من العار عدم التعاقد مع ساديو ماني

كشف الألماني كارلوس هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني، حقيقة اقتراب النادي من التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل انتقاله للدوري الإنجليزي.

وقال رومينيجيه في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «كان لدينا اهتمام كبير به لكن حدث أمرًا ما منعنا من التعاقد معه، بعد ذلك انتقل إلى ساوثهامبتون ومن بعدها إلى ليفربول، يا له من عار».

جدير بالذك ران النجم السنغالي بدأ مشواره في أوروبا من خلال نادي ميتز الفرنسي موسم 2011-2012، قبل أن ينتقل في الموسم التالي لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي، والذي انتقل منه إلى ساوثهامبتون الإنجليزي موسم 2014-2015، وأخيرًا إلى ليفربول مطلع موسم 2016-2017.

وسجل ساديو ماني هدفين في زيارته الاخيرة للأليانز أرينا، معقل الفريق البفاري، في الموسم الماضي خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أورويا.

و يحتل بايرن ميونخ المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري وذلك بعد هزيمته من باير ليفركوزن في الجوله الثالثه عشر من البوندسليجا.