شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع وتسليم عقود لـ13 مستفيدا بمشروعات الجهاز، بتكلفة بلغت 17.6 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ونيفين بدرالدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، ومحمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وممثلى الجهات الشريكة "التضامن الاجتماعى، والصحة، والتربية والتعليم، وجهاز شئون البيئة، وهيئة تعليم الكبار، والقوى العاملة، ومجلس مدينة إطسا، وإدارة البيئة بالديوان العام".

وأوضح محافظ الفيوم أنه تم توقيع وتسليم 11 عقدا لتنمية المجتمع بمنحة بقيمة 14.9 مليون جنيه، مع الجمعيات الأهلية بقطاعات "البيئة والصحة والتدريب ورياض الأطفال ومحو الأمية وتعليم الكبار" ضمن اتفاقية الاتحاد الأوروبى لمناهضة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن توقيع وتسليم عقدين، أحدهما للتمويل متناهى الصغر والآخر مشروع "مستقبلنا بإيدينا" بقيمة 2.7 مليون جنيه، بجانب تسليم شيكات إقراض مباشر، إضافة لتكريم 8 من المتميزين بالمشروعات الحرفية واليدوية من عملاء فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم بمنحهم الدروع وشهادات التقدير.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن المحافظ عقد اجتماعا على هامش مراسم توقيع وتسليم العقود مع وفد الجهاز، تناول خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وميزات المحافظة النسبية، والعمل على الاستغلال الأمثل لقرى الظهير الصحراوى" قريتى الطلائع والريان بيوسف الصديق، وقرية المحمودية بإطسا" لافتا إلى أهمية تنفيذ عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتلك القرى، مع مراعاة ظروف المواطنين المعيشية وخبراتهم الحياتية وسماتهم البيئية.

وتابع الأنصارى أن المحافظة تعمل فى إطار تكاملى مع كل الجهات، وفقا للخريطة الاستثمارية للمحافظة ومن خلال الدراسة الفنية للمواقع حال تنفيذ المشروعات من "عدد السكان والمساحة وطبيعة المنطقة"، وهو ما يحدث حالة من التكتل الاقتصادى لنجاح المشروعات المزمع تنفيذها.

ومن جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز يرحب بالتعاون مع المحافظة بإنشاء عدد من المشروعات للمستفيدين من أبناء محافظة الفيوم، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل على تيسير الإجراءات أمام الراغبين فى العمل من حيث توفير الدعم المالي اللازم، وإنهاء الإجراءات وإعطاء مدة من 3 : 5 سنوات لتقنين وتوفيق أوضاع أصحاب المشاريع مع توفير رخصة سارية لمدة 5 سنوات للمشروعات القائمة بالفعل.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذى بأن الجهاز يعمل من خلال برنامج وطنى، والتخطيط بشكل ميدانى، وتحديد المواقع الذى يتم تنفيذ المشروعات بها من خلال الدراسات الوافية، لوضع أكثر الضمانات لإنجاح المشروعات المنفذة على أرض الواقع، لافتا إلى أن الجهاز يستهدف تنفيذ مشروعات الحرف اليدوية استغلالاً للميزات النسبية لمحافظة الفيوم.