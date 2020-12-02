محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على مواقف الركاب لمنع انتشار كورونا

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملة مكبرة على مواقف الركاب لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، ورئاسة اللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وليد كمال الدين مدير عام مشروع محطات الركاب والانتظار وكافة الأجهزة المعنية. اضافة اعلان



وخلال الحملة، تم المرور على الموقف الجديد بمحرم بك " ميناء الإسكندرية البري " ، وتم التشديد على تواجد عدد كاف من أفراد الأمن بجميع بوابات الموقف وإلزام رواد الموقف بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.





وكذا متابعة إدارة الموقف للكافيتريات وتنفيذ إجراءات الوقاية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والمرور بصفة دورية، فضلا عن قيام الجهات المختصة بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الموقف والمباني.