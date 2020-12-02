أمينة خليل: الخطوبة أحلى حاجة حصلتلي في 2020

قالت الفنانة أمينة خليل إن عام 2020 كانت صعبة على الجميع، معلقة: «شطارة 2020 إن مفيش توقعات والإيمان إن ربنا حاطك في كل المواقف لسبب».

وأضافت، على هامش الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء: «الخطوبة أحلى حاجة حصلتلي في 2020»، نافية شائعات زواجها الأربعاء المقبل.

وتابعت: «لا الأربعاء اللي جاي ولا الجمعة، هنتجوز في 2021 مستنيين الكورونا تنتهي».

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.