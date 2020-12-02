فرنسا تفرض حجرا صحيا على المتزلجين العائدين من الخارج

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تخطط لفرض حجر صحي لمدة سبعة أيام على المواطنين العائدين من عطلات التزلج في الخارج.

وأوضح كاستكس أنه خلال فترة العطلة، سيتم إجراء اختبارات عشوائية على طول الحدود مع الدول المجاورة التي يتم بها ممارسة رياضة التزلج.

وتابع أنه لهذا، لا يعتزم الذهاب للتزلج في سويسرا، مشيرًا كاستكس إلى أن هذا القرار يعد أيضا وسيلة لحماية مشغلي التزلج الفرنسيين.

وقررت فرنسا إبقاء منتجعات التزلج مفتوحة خلال عيد الميلاد، لكنها أغلقت مصاعد التزلج.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال بالفعل إنه سيتم فرض "إجراءات صارمة ورادعة" من أجل ثني المواطنين عن السفر إلى الخارج للتزلج.