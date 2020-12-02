لاتفيا تمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا لمدة شهر

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وافقت حكومة لاتفيا على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في عموم البلاد لمدة شهر إضافي وفرضت لوائح إضافية.

وأعلن رئيس وزراء لاتفيا، أرتورس كريشيانيس كارينش، عن تلك التدابير مساء الثلاثاء عقب اجتماع ماراثوني لمجلس الوزراء في العاصمة ريجا.

وبهذا سيتم تمديد حالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تظل سارية حتى 6 ديسمبر، إلى 11 يناير.

وتم تمديد قواعد ارتداء الأقنعة الواقية مع مطالبة أفراد الشعب بارتداء تلك الأقنعة في جميع الأماكن المغلقة فيما عدا منازلهم، بدءا من غد الخميس.

وستظل جميع مراكز التسوق والمتاجر ، عدا متاجر البقالة وتلك التي تبيع السلع اللازمة للحياة اليومية، مغلقة في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة.

وستتحول جميع المدارس تقريبا إلى التعليم عن بعد بدءا من 7 ديسمبر.

وسجلت لاتفيا، التي يبلغ عدد سكانها تقريبا 9ر1 مليون شخص، زيادة سريعة في عدد الإصابات خلال الخريف.

ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة فرض حالة الطوارئ لمدة شهر بدءا من مطلع نوفمبر.

وبشكل إجمالي، تم تسجيل نحو 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة.