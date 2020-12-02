واشنطن تؤكد التزامها حيال دور حلف الناتو في ضمان تحقيق السلام

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي " الناتو " ودوره الضروري في ضمان تحقيق السلام والرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.

وقال كيل برون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن هذا جاء خلال مشاركة بومبيو في الاجتماعات الافتراضية لوزراء خارجية الناتو والذي استضافه الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج على مدى أمس واليوم.

وأضاف براون أن بومبيو ونظراءه ناقشوا خلال الاجتماعات عددا من القضايا الهامة للحلف ومن بينها الحد من الأسلحة والأمن الإقليمي ورؤية الحلف لعام 2030 وأمن منطقة البحر الأسود وتعزيز الروابط المشتركة فيما بين دول الحلف وبين شركائها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.