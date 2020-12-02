تطوير 38 منزلا بقرية بهي الدين بسيوة من خلال مبادرة «حياة كريمة»

وجه خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الثلاثاء، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات لها مع التيسير على الأهالي الأكثر احتياجا، للتيسير عليهم في رسوم التصالح، وفقا لضوابط قانون التصالح على بعض مخالفات البناء .

وأوضح المهندس حسين السنيني، المنسق العام للمبادرة بمطروح، أنه تم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرية بهي الدين أقصى غرب سيوة ، حيث تم إحلال وتجديد وتطوير 38 منزلا بالقرية، بمبلغ يقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه، حيث تم تنفيذ يد، ورفع كفاءة مركز شباب بهي الدين ومدرسة القرية، وعمل جسور لحماية الزراعات والبيوت ورصف الشوارع.

وأضاف أنه تم توفير 205 آلاف جنيه لعدد 142 حالة بشأن رسوم التصالح على مخالفات البناء ، ليصل عدد الأسر التى تم حصرها للمساهمة في دفع رسوم التصالح 166 حالة تصالح، لأهالي 4 قرى من خلال مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة 234 ألف جنيه، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.