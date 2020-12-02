منة شلبي عن منى زكي: المحظوظة اشتغلت مع أحمد زكي 3 مرات

أعربت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها وهي تقدم جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منى زكي، ضمن فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت، خلال فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأربعاء: «مبسوطة إن التكريم لممثلة كبيرة حبيبة قلبي وصاحبتي أوي، موهبتها وعينها عمرنا ما ننسى أفريكانو وأبو علي وأسوار القمر».

وتابعت: «هي قمر، مش عارفة أقول إيه ولا إيه، والمحظوظة اشتغلت مع أحمد زكي ثلاث مرات».

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.