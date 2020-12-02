النمسا تسجل 3972 إصابة جديدة و121 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 3972 إصابة جديدة و121 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 289 ألفًا و461 إصابة وقد تعافى منها 233 ألفًا و657 بينما توفي 3446 حالة، مشيرة إلى تواجد 4245 حالة للعلاج في المستشفيات منها 647 حالة في العناية المركزة.

ولفت إلى أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في ولاية النمسا العليا 677 حالة، يليها النمسا السفلى 636، والعاصمة فيينا 553، وسالزبورج 450، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند 151 حالة.