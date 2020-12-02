السودان: الحرب في إثيوبيا لا تؤثر على مفاوضات سد النهضة

قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانية، في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماعه التنويري مع شركاء السلام حول مفاوضات سد النهضة بانه لا يرى أثرا مباشرا للحرب في إقليم تيجراي في إثيوبيا على مفاوضات سد النهضة، مؤكدا إصرار السودان على مواصلة التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ولكن بتغيير في المنهجية.

ونقلًا عن وكالة الأانباء السودانية، مساء الأربعاء، اشار الوزير الى أن أعمال استكمال تشييد سد النهضة مستمرة حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين وأن السد سيبدأ في توليد الكهرباء في يونيو 2021.

وتوقع أن تتغير سياسة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن تجاه سد النهضة عن سلفه دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض في يناير المقبل تجاه سد النهضة.

وأضاف الوزير أن التنوير الذي تم اليوم مع شركاء السلام هو إضافة كبيرة للسودان وانه متفائل بمستقبل السودان في ظل السلام خاصة في قطاع المياه حيث أعدت وزارته خطة واسعة لتوفير المياه لمختلف الأغراض في المناطق المتأثرة بالحرب.

وأشاد الوزير بمداخلات قادة شركاء السلام قائلا إن الأسئلة التي طرحت كانت هامة وان التفاعل مع فريق التفاوض تميز بالاهتمام الجاد والعميق.