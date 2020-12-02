منطقة فالي داوستا الإيطالية: لم يصدر قرار بعد بإجراء اختبارات واسعة النطاق لكورونا

قالت منطقة فالي داوستا الإيطالية إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن إجراء اختبارات واسعة النطاق لفيروس كورونا لمواطنيها.



وقال الرئيس الإقليمي إريك لافيفاز في بيان أرسله مكتبه الصحفي لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم الأربعاء: "في هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بعد".



وكانت وكالة الأنباء الإيطالية ووسائل إعلام إيطالية أخرى قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن المنطقة الجبلية تعتزم إجراء اختبارات فيروس كورونا لنحو 84 ألف شخص، أي نحو ثلثي سكانها.



وأشار لافيفاز، إلى تكليف المنطقة من قبل وكالة الحماية المدنية والسلطات الطوارئ المعنية بفيروس كورونا بإجراء دراسة جدوى بشأن إجراء اختبار فيروس كورونا.



وأوضح: "الأنباء التي ذكرت أن المنطقة مستعدة لإجراء اختبارات واسعة النطاق غير صحيحة، ولكن من الصحيح أن نقول إننا تلقينا تقريرا فنيا سوف يتم تقييمه خلال الأيام المقبلة".



ويذكر أن منطقة فالي داوستا يتحدث نصف سكانها باللغة الفرنسية، وتقع في شمال غرب إيطاليا، وتتاخم فرنسا وسويسرا، وتقع المنطقة ضمن "المنطقة الحمراء" وفقا للتصنيف الذي وضعته السلطات بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بها.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الأسبوع الماضية أن المنطقة سجلت 1322.7 حالة إصابة بالفيروس لكل 100 ألف مواطن على مدار 14 يوما، فيما يعد ثاني أعلى معدل إصابة في جميع المناطق والأقاليم الإيطالية.