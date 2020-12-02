 ناشط هونج كونج الباز «جوشوا وونج» يمثل للمحاكمة اليوم - بوابة الشروق
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ناشط هونج كونج الباز «جوشوا وونج» يمثل للمحاكمة اليوم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:00 ص

 من المقرر أن يمثل الناشط البارز في هونج كونج، جوشوا وونج، للمحاكمة اليوم الأربعاء، ليواجه حكما بالتحريض وتنظيم تجمع غير مصرح به خلال احتجاج العام الماضي.

ووضعت السلطات وونج قيد الحبس الاحتياطي يوم الاثنين الماضي وفي حبس انفرادي، بحسب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط المؤيد للديمقراطية على تويتر إن "الحبس الانفرادي يفوق توقعاتي بكثير" وأضاف أنه "يصعب تحمله".

وسيقر وونج بالذنب في تهم "التحريض على المشاركة عن عمد في تجمع غير مصرح به" و "تنظيم تجمع غير مصرح به" فيما يتعلق باحتجاج خارج مقر الشرطة في وان تشاي في حزيران/يونيو من العام الماضي.

ويواجه الناشط عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

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