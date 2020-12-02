مكتبة الإسكندرية تتسلم أرشيف GitHub الرقمي كواحدة من بين 3 مكتبات في العالم

تسلمت مكتبة الإسكندرية نسخة من أرشيف GitHub الرقمي؛ اليوم الأربعاء، لتصبح ضمن ثلاث مكتبات تتيح نسخة من الأرشيف في العالم، بعد مكتبة بودلاين بجامعه أوكسفورد ببريطانيا، ومكتبات ستانفورد بكاليفورنيا، وستعرض مكتبة الإسكندرية النسخة الثالثة بمعرض "العالم الرقمي" بمقر المكتبة.

ويعد GitHub التابع لشركه ميكروسوفت مستودعًا رقميًا يستضيف البرمجيات مفتوحة المصدر، ويتيح المشاركة والمتابعة بين المبرمجين حول العالم، وهو يضم حوالي 40 مليون مستخدم في الوقت الحالي.

وبادرت GitHub بتجميع 17000 مشروع من أهم البرمجيات مفتوحة المصدر على المنصة، بالإضافة إلى عينة عشوائية من حوالي 5000 مشروع آخر، وحفظتها على بكرات ميكروفيلم، ووضعهم في صندوق العرض الذي تسلمته المكتبة، والذي صٌمم خصيصًا لهذا الغرض كعمل فني يجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الابعاد.

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح GitHub في تجميع ملايين المستودعات الرقمية المتاحة على المنصة، وتخزينها وحفظها بنفس الطريقة لمدة ألف عام في قبو "أرشيف" بالقطب الشمالي “GitHub Arctic Code Vault”، وذلك بهدف الحفاظ على تاريخ البرمجة من أي كوارث طبيعية، ووضع تصور للأجيال القادمة عن المبرمجين اليوم.

والجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية حريصة دومًا على حفظ التراث الثقافي -بجميع صوره- للبشرية، حيث أطلقت العديد من الأرشيفات الرقمية مجانا عبر الانترنت، كما قامت برقمنة وإتاحة الآلاف من الكتب، والمشاركة في عدة مؤتمرات عالمية من خلال عملها في أرشفة الانترنت.

كما تتيح المكتبة للباحثين أرشيف الإنترنت؛ الذي يعد أول أرشيف خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، والوحيد المطابق لأرشيف الإنترنت بسان فرانسيسكو، وهو بمثابة الذاكرة المسجلة لكلِّ صفحات المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت منذ عام 1996.