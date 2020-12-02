أحمد الشيخ ينفي الجلوس مع مسؤولي الزمالك

نفى اللاعب أحمد الشيخ نجم الأهلي السابق والذي رحل عن الفريق بالتراضي مقابل فسخ عقده مؤخرًا، جلوسه مع أي مسؤول من نادي الزمالك للاتفاق على أمور مادية لانتقاله للنادي.

وكانت أنباء متواترة خرجت حول جلوس الشيخ مع ٢ من وكلاء اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية لإدارة الزمالك مساء اليوم للاتفاق على شروط وتفاصيل انتقاله للقلعة البيضاء، وانتهت الجلسة بعدم الاتفاق على الأمور المادية وبالتالي فشلت الصفقة.

ونفى الشيخ في تصريحات خاصة لـ"الشروق" حدوث تلك الجلسة جملة وتفصيلاً، وأكد أنه لم يجلس مع أحد تمامًا من النادي الأبيض ولم يتفق على كل شيء وكل ما حدث مفاوضات شفهية فقط بينهما ولم تسفر عن شيء نهائي او اتفاق.