ريان أير تقترب مع عقد صفقة شراء عدد من طائرات بوينج 737 ماكس

قالت مصادر مطلعة، إن شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير هولدنجز تقترب من عقد صفقة لشراء عدد من طائرات الطراز بوينج 737 ماكس بما يعطي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج دفعة قوية لتجاوز أزمة الطراز الذي تم حظر تشغيله لنحو 20 شهرا بسبب مخاوف بشأن عوامل السلامة والأمان في طائرات الطراز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة، غدا الخميس، مشيرة إلى أن ريان أير لديها بالفعل طلبية من طائرات الطراز بوينج 737 ماكس تضم 135 طائرة مع حقها في شراء عدد آخر ليصل إجمالي الصفقة إلى 200 طائرة أو أكثر.

وأضافت بلومبرج أن عقد صفقة كبيرة من جانب شركة طيران عالمية مثل ريان أير سيعزز الثقة في الطائرات طراز بوينج 737 ماكس بعد انهيار الثقة فيها عقب حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز في أكتوبر 2018 ومارس 2019 مما أسفر عن مقتل 364 شخصا.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أمس أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية أصدرت أول شهادة صلاحية طيران لطائرة جديدة من طراز بوينج 737 ماكس منذ قرار حظر تحليق هذا الطراز في مارس عام 2019.

يأتي صدور شهادة صلاحية طيران لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس بعد رفع الحظر المفروض على تشغيل هذا الطراز في منتصف نوفمبر الماضي.

يذكر أن شهادة صلاحية الطيران تعني السماح للطائرة بالتحليق وهي تختلف عن شهادة صلاحية الطراز ككل.

وعادة تصدر إدارة الطيران الاتحادية شهادة صلاحية الطيران للطائرات الجديدة قبل تسليمها للعميل.

لذلك تحتاج كل طائرة من طائرات مخزون شركة بوينج الأمريكية من طراز بوينج 737 ماكس ويبلغ عددها حوالي 450 إلى شهادات صلاحية طيران قبل تسليمها للعملاء.