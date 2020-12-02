 صحة البحيرة: مطمئنون لأعداد إصابات كورونا بالمحافظة.. تتناسب مع الموجة الثانية للفيروس - بوابة الشروق
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صحة البحيرة: مطمئنون لأعداد إصابات كورونا بالمحافظة.. تتناسب مع الموجة الثانية للفيروس

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:13 ص

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة ليست مرتفعة إطلاقًا، معقبًا: «مطمئنون لأعداد الحالات».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة في متوسط المنحنى الوبائي، مؤكدًا أن أعداد الإصابة بكورونا تتناسب مع الموجة الثانية للفيروس.

وأكد أن المشكلة ليست في أعداد الإصابات وإنما الوفيات، مضيفًا أن «منحنى الوفيات هو الأهم، وهذه نسبته مقبولة ومتقبلة»، على حد تعبيره.

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