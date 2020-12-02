 فيديو.. تاج الدين: الرئيس يتابع بنفسه حالات كورونا ويسأل عن توافر الأجهزة الطبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. تاج الدين: الرئيس يتابع بنفسه حالات كورونا ويسأل عن توافر الأجهزة الطبية

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 2:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 2:30 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع بنفسه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بكل دقة، ودائمًا ما يسأل عن توافر الأجهزة الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعًا برئاسة الرئيس السيسي، لمناقشة استعدادت التعامل مع حالات كورونا خلال الفترة المقبلة، متابعًا «الرئيس توجه بخطاب للمواطنين عقب الاجتماع، وأشار إلى أن اللقاح الحقيقي هو وعي الشعب بخطورة هذا الفيروس».

وأوضح أن كل أجهزة الدولة تناشد المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا بذلك على قول الرئيس السيسي أن الوقاية هي اللقاح الحقيقي الأكثر أمانًا وتأثيرًا.

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