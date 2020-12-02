ميدو: لو أعيدت مباراة نهائي القرن 10 مرات لن يخسرها الزمالك

- أخبرت حسام غالي أن الأهلي سيحرز هدف قاتل

- ميدو يكشف سر جمهور الاهلي والزمالك الغامض في مدرجات ستاد القاهرة

يحلل أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك بدايةً من اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المباريات الهامة محليا وعالميا، ويبدأها اليوم بحلقة استثنائية عن مباراة القرن نهائي بطولة الأندية الابطال بأفريقيا، وذلك بشراكة مع طيارة.

ويتحدث العالمي خلال تلك الحلقات عن كل ما يتعلق بخارج الملعب وكواليس اللقاءات الهامة، حيث أطلق في الحلقة الأولى مجموعة من التصريحات الساخنة أبرزها أن الزمالك كان سيفوز بنهائي القرن لو أعيدت المباراة عشرة مرات.

وكشف ميدو في الحلقة سر الجماهير التي تواجدت في مدرجات الفريقين، مُشيرًا إلى أنه توقع هدف الأهلي القاتل وأخبر حسام غالي به قبل إحرازه.

وسيتم إذاعة حلقة من البرنامج بشكل أسبوعي على أن يكون موعدها يوم الجمعة، فيما تكون مدة الحلقة ما بين خمسة وعشرة دقائق، ويتحدث فيهم ميدو عما لا يستطيع الحديث عنه عبر الفضائيات أو برنامجه

وسيتم إطلاقها على قناة Tayarah Play على موقع يوتيوب. وعبر صفحة أحمد حسام ميدو أيضًا.