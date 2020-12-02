مرسى مطروح: تنفيذ 10 قرارات إزالة لمبان بدون ترخيص

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة مبان مخالفة بدون ترخيص، بحي مينا حشيش، حيث تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة بمنطقة علم الروم، بمساحة 2000 م2، عبارة عن منازل في المهد بدون ترخيص.

وأضاف جاب الله أنه تم تنفيذ قرارات إزالة بدون ترخيص لمنازل ومباني في المهد، مقامة بدون رخص بالمخالفة للقانون، وبناءً عليه قامت الحملة المكبرة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بإزالة المباني المخالفة، بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أية حالات تعد على أراضي الدولة والبناء العشوائي.

وناشد المواطنين بدم البناء على الأراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها، كخطوة على الطريق الصحيح؛ للحد من حالات التعديات؛ من أجل احترام سلطة القانون، والحفاظ على أملاك الدولة.