رئيس الوزراء العراقي يعلن احتواء أزمة الأمن في الناصرية

صرح رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بأنه تم إحتواء المشاكل والتحديات في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار /375 كم جنوبي بغداد/.

وقال الكاظمي خلال إجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني إن "هناك إنجازات في مكافحة الجريمة المنظمة والعصابات الإرهابية، إلا أن هناك محاولات لفرض واقع من أطراف تحت عناوين مختلفة".

وأضاف أن "هناك مشاكل وتحديات في مدينة الناصرية، وقد تم إحتواؤها، بعد أن جرى إرسال لجنة وتشكيل خلية أزمة بشأن أحداث محافظة ذي قار ساهمت في تخفيف التوتر وأن الإحتجاجات في مدينة الناصرية تضمنت مطالب حقيقية".

وأكد أن الحكومة العراقية تدعم شرطة محافظة ذي قار لفرض هيبة القوات الأمنية وتوفير الخدمات للمحافظة بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان المباشرة بالمشاريع المعطلة وتوفير البنى التحتية، وكل ما يحتاجه أبناء هذه المحافظة لعودة الأمن والأمان في مدينة الناصرية.

وناقش الاجتماع أهمية التدريب للقوات المسلحة والعمل على توفير ما تحتاجه هذه القوات لإدامة زخم عملها لتحقيق الاستقرار الأمني والخدمي والإجتماعي في محافظة ذي قار.

وكانت محافظة ذي قار، شهدت الجمعة الماضية اضطرابات أمنية بعد أن اقتحم أتباع التيار الصدري ساحة الحبوبي وسط الناصرية والاشتباك مع المتظاهرين المعتصمين منذ أكثر من عام أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 75 أخرين وإحراق خيام الأعتصام.

وأوكل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى لجنة أمنية عليا متابعة تداعيات الأحداث في مدينة الناصرية وإعادة الأمن والاستقرار إليها.