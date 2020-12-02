الهند تبني جسرا فوق طريق سريع لمساعدة الزواحف على العبور

بنى مسؤولون هنود في دائرة الغابات جسرا خاصا بالزواحف وحيوانات صغيرة أخرى بهدف مساعدتها على عبور طريق سريع مزدحم في ولاية أوتارانتشال الجبلية في الهند.

وتقول وسائل إعلام محلية إن "جسر إيكو الذي يراعي متطلبات البيئة" والبالغ طوله 90 قدما (27 مترا) والمصنوع من الخيزران، والقنب الهندي، والعشب، هو أول جسر من نوعه.

وتعرضت عدة حيوانات للدهس نتيجة للسيارات المسرعة على هذا الطريق الذي يقود إلى مدينة ناينتال التي تعتبر قبلة سياحية تحظى بشعبية في الولاية.

ويعكف المسؤولون حاليا على تربية الزواحف وتنمية العشب بهدف اجتذاب الحيوانات إلى الجسر.

وقال مسؤول في دائرة الغابات، شاندر شيخار جوشي، بالولاية للبي بي سي "العديد من الزواحف وحيوانات صغيرة أخرى قُتِلت على الطريق السريع".

وأضاف قائلا إن "المسؤولين ثبتوا كاميرات على جانبي الجسر لمراقبة حركة الحيوانات".

وأصبح الجسر في حد ذاته نقطة جذب سياحي إذ يتوقف عنده العديد من السياح لالتقاط الصور العادية وصور السيلفي. لكن دائرة الغابات تأمل أن تبدأ قريبا في اجتذاب الحيوانات أيضا.

وقال مسؤول في دائرة الغابات لصحيفة "ذي إنديان إكسبريس" "هذه غابة كثيفة، وتنتقل إلى هذه المنطقة حيوانات مثل الفيلة، والفهود، والغزلان، والثيران. ويمكن للسائقين أن يشاهدوا هذه الحيوانات عن بعد ومن ثم إبطاء حركة السير أو التوقف، لكنهم نادرا ما يقومون بذلك، بسبب الثعابين، أو السحالي، أو السحليات الاستوائية الكبيرة أو السناجب".

ويأمل المسؤولون في أن هذا الجسر سيساعد في توليد الوعي بشأن الحيوانات الأصغر حجما والزواحف في المنطقة إضافة إلى المساعدة في حمايتها.