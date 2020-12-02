 غلق محل ورفع 35 إشغال بمنطقة الرصافة بمحرم بك في الإسكندرية - بوابة الشروق
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غلق محل ورفع 35 إشغال بمنطقة الرصافة بمحرم بك في الإسكندرية

هدى الساعاتى
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 6:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 7:05 ص

شن اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة لمتابعة الإجراءات الإحترازية أسفرت عن غلق محل ورفع 35 إشغال بمنطقة الرصافة بمحرم بك.

وتم خلال الحملة المرور، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم خلالها الفاعليات إغلاق مقهي مخالف لعدم التزامه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة التندة المخالفة الخاصة به.

وكذلك ضبط عدد ٣٥ حالة اشغال متنوع، شارك في الحملة: مدير إدارة اشغال الطريق،؛ مسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، مفتش المتابعة المختص ،وادارة الحملة الميكانيكية، ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق الحي والعمل مستمر.


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