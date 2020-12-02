قالت الدكتورة منى أمين، مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج يقدم توعية بـ12 موضوعًا تمس الزيادة السكانية، لافتة إلى أن برنامج «2 كفاية» لتنظيم الأسرة أحد هذه المواضيع.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن معدلات النمو تخص وزرات عديدة باعتبارها قضية تنمية، مشيرة إلى أن الوزارة لها دور كبير في فكرة التدخل فيما يخص بضبط النمو السكاني.

وأوضحت أن التضامن تعمل مع الشريحة الأكثر إنجابًا في المحافظات الأكثر فقرًا، والأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن الأسر الأولى بالرعاية تستفيد من برامج الحماية المجتمعية «تكافل وكرامة».

وأكدت مستشار برنامج وعي بالتضامن أن «الحماية الاجتماعية لا تنفصل عن قضية السكان»، موضحة أن الحماية الاجتماعية تقوم على أكثر من محور أولها الجزء الاقتصادي عبر تقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا.

وذكرت أن حصول الأسرة على الدعم النقدي وعدم الاستفادة من حزمة الخدمات الأخرى كالتعليم والصحة وتنظيم الأسرة لن يساعدها على الخروج من دائرة الفقر، مضيفة أن الوزارة تستهدف تعزيز الوعي بالتنمية المجتمعية بالتوازي مع الدعم النقدي.