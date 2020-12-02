الجيش اللبناني: نأمل حفظ حقوقنا بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية

أعرب قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، عن أمله في استمرار المفاوضات التقنية غير المباشرة الرامية إلى ترسيم الحدود البحرية الجنوبية (المتنازع عليها مع إسرائيل) بما يحفظ حقوق لبنان البحرية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش اللبناني للسفير جون ديروشر، وهو دبلوماسي أمريكي أُوكلت إليه مهمة الوساطة خلال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بحضور رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد الركن بسام ياسين، حيث جرى بحث مسار المفاوضات وما آلت إليه مؤخرا.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن السفير ديروشر تمنى بدوره استمرار عملية التفاوض بين الجانبين (لبنان وإسرائيل) للوصول إلى النتائج المرجوة.

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية لدى لبنان إن المحادثات الثنائية التي أجراها المبعوث الأمريكي السفير جون ديروشر اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس وأعضاء الوفد اللبناني المفاوض، جاءت في إطار جهود الوساطة المستمرة للسفير ديروشر بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية– الإسرائيلية.

وأضافت السفارة الأمريكية، في بيان لها، أن المناقشات كانت مثمرة وسمحت بتبادل صريح لوجهات النظر حول الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره يفيد الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني– يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات اليوم، غير أنه تم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن إرجائها دون دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.

ووقعت قبل نحو أسبوعين سجالات بين لبنان وإسرائيل، بعدما أدلى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بتصريحات اعتبر فيها أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود، وهو الأمر الذي عقبت عليه الرئاسة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة حديث الوزير الإسرائيلي.

ويتألف وفد لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود من 4 أعضاء يترأسهم العميد طيار بسام ياسين نائب رئيس أركان الجيش للعمليات.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية.

ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.