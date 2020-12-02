سونا: إجلاء 143 مواطنا سودانيا من ليبيا ووصولهم لأرض الوطن

وصلت إلى مطار الخرطوم صباح اليوم، الدفعة (13) من السودانيين العائدين من ليبيا وعددهم 143 مواطنا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية السودانية والسفارة في طرابلس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، نسقت وزارة الخارجية والبعثة في طرابلس مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة الصحة الاتحادية لوصول هذه المجموعة إلى أرض الوطن.



وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في (تعميم صحفي) أن الترتيبات تجرى حالياً لإجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري، مؤكدة عزمها لإجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا.



وأهابت بكل أبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة في طرابلس مباشرة، وأن أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى أرض الوطن.