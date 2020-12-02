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ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا خلال أكتوبر الماضي

علم إيطاليا
علم إيطاليا
روما - د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 8:24 م

أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات" ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا خلال أكتوبر الماضي.

وذكر معهد الإحصاء أن معدل البطالة ارتفع خلال أكتوبر إلى 8ر9% مقابل 7ر9% سبتمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 9ر9%.

كان معدل البطالة أغسطس الماضي 8ر9% قبل أن يتراجع إلى 7ر9% خلال الشهر التالي.

في الوقت نفسه، استقر معدل التوظيف في إيطاليا عند مستوى 58% خلال أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد العاطلين خلال أكتوبر الماضي بمقدار 13 ألف عاطل عن الشهر السابق.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 3ر30% خلال أكتوبر الماضي مقابل 7ر29% خلال الشهر السابق.


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