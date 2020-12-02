مناقشات في برلمان مونتنيجرو حول رئيس الوزراء الجديد

بدأ برلمان مونتنيجرو، اليوم الأربعاء، مناقشة بشأن حكومة رئيس الوزراء المعين زدرافكو كريفوكابيتش، أول حكومة منذ 30 عاما لا يترأسها حزب الاشتراكيين الديمقراطي الذي ينتمى له الرئيس ميلو جوكانوفيتش.

ويترأس كريفوكابيتش، حكومة ائتلافية هشة، يجمعها هدف واحد وهو الإطاحة بحزب الاشتراكيين الديمقراطي، وجاكونافينش من السلطة.

وقال رئيس الوزراء إن السلطات الجديدة سوف تعطي الأولولية للاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا و"حكم القانون الحقيقي".

وتحدث كريفوكابيتش، في خطابه أمام النواب أمس الأول الاثنين، عن الإجراءات التي أكدت بقوة اتهامات الفساد والمحاباة ضد الرئيس.

وتعهد بصدور عدة قوانين تستهدف المسؤولين الفاسدين وإلغاء القوانين "التي كانت مصممة للوفاء بمصالح الحزب وضد مصلحة المواطنين".

وتعهد كريفوكابيتش "بإعطاء أولوية خاصة" لتغيير القانون المثير للجدل بشأن الطوائف الدينية، الذي أثار احتجاجات تدعم الكنيسة الأرثودكسية الصربية العام الماضي، واستمرت المظاهرات حتى بعد فرض قيود مكافحة فيروس كورونا".

يذكر أن مونتنيجرو "الجبل الأسود" تعاني من انقسام حاد بشأن كل قضية تقريبا، عندما وضع جاكونافينش خطة استقلال البلاد عام 2006، وعندما بدأ في الابتعاد عن التحالف التقليدي مع صربيا وروسيا، بالإضافة إلى تدخل رجال الكنيسة في السياسة.