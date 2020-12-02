ماليزيا تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما رفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 68 ألفا و20 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نورهشام عبدالله، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن تطورات تفشي كوفيد-19، إن أكثر الإصابات المسجلة اليوم كان في ولاية سلانجور بـ249 حالة، تليها ولاية صباح بـ229 حالة، ثم ولاية جوهور بـ102 حالة.

وأفاد بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بكوفيد-19، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض في ماليزيا 365 حالة، وارتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية على مستوى البلاد إلى 56 ألفا و969 حالة.