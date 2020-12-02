 فيديو.. رئيس البرلمان العربي: الأمة تمر بأصعب مراحلها وتتعرض لهجمة شرسة - بوابة الشروق
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فيديو.. رئيس البرلمان العربي: الأمة تمر بأصعب مراحلها وتتعرض لهجمة شرسة

الارهاب - ارشيفية
الارهاب - ارشيفية
نور رشوان
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 2:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 2:19 م
جدد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، حرصه على تحقيق آمال ومتطلبات الشعوب العربية.

وقال العسومي، في تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر 2»، صباح الأربعاء، إن البرلمان العربي هو مكتب الشعب العربي، ويمثل جميع الدول من خلال أعضاء ممثلين عنها.

وأضاف أن البرلمان العربي يتبنى استراتيجية واضحة وطموحة للأمة العربية، التي تمر الآن بأصعب مراحلها، وتحتاج إلى تضافر الجهود، مشيرًا إلى أنه سيعمل وفقًا لهذه الرؤية؛ لدعم العمل العربي المشترك والدفاع عن قضاياه داخليًا وخارجيًا.

وأوضح أن الأمة العربية تتعرض خلال الفترة الحالية لهجمة شرسة في عدة ملفات، وعلى رأسها الإرهاب.


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