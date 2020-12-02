الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء: العظمى بالقاهرة 21

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء، نهارا، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه والبحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة - شبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلا: بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 20 12

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 18 11

السلوم 18 11

سيوة 21 09

بورسعيد 21 15

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 13

العريش 20 12

رفح 20 11

راس سدر 24 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 21 12

كاترين 15 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 11

بنى سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 11

سوهاج 22 11

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادى الجديد 25 07

شلاتين 28 18

أبو رماد 27 17

حلايب 26 20

رأس حدربه 27 19