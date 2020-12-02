 هونج كونج: نعتزم تقديم لقاحات مجانية ضد كورونا لجميع المواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هونج كونج: نعتزم تقديم لقاحات مجانية ضد كورونا لجميع المواطنين

هونج كونج - د ب ا:
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:14 ص

قالت وزير الصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، إن الحكومة تعتزم توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول، إنه من المتوقع تطعيم 3 ملايين مواطن أولا، بينهم العاملون في مجال الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بدور الرعاية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم شراء جرعتين من اللقاح لكل مواطن، وسوف تأتي اللقاحات من مصنعين مختلفين، على الأقل.

وقالت السلطات في هونج كونج إن تلقي التطعيم سيكون اختياريا.

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