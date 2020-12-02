وزير عراقي: عودة النازحين إلى ديارهم من أولويات الحكومة العراقية

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، بأن مسألةَ عودة النازحين العراقيين إلى مدنهم بشكل آمن وتوفير أفضلِ السبل لتحقيق هذا الهدف، هي أولوية للحكومة العراقية.

وقال وزير الخارجية خلال إجتماع تشاوري يتعلق بمسألة النازحين داخليا إن الحكومة "تعمل بشكل جدي ومدروس لعودة النازحين إلى مدنهم".

وأضاف "أن ظروف انتشار جائحة كورونا التي فرضت قيودا جديدة ليس على العراق فحسب بل على دول العالم أجمع وعقبات جديدة ظهرت تقوض جهود الحكومة العراقية في إعادة النازحين، ما سبب قلقا لدى الحكومة وشركائها من الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية حول الظروف الإنسانية التي يعيشها النازحون".

وجدد الوزير العراقي "التزام الحكومة العراقية بتوفير الدعم الممكن للمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة المعنية بدعم النازحين".

وتم خلال الاجتماع عرض تقارير ومؤشرات من قبل ممثلي المنظمات والوكالات الدولية تهتم بواقع النازحين وأهم الآليات والسبل لدعمهم.

ومن المنتظر أن يعلن العراق بنهاية العام الجاري إغلاق جميع مخيمات اللاجئين من جراء أعمال العنف والحرب ضد داعش، وخاصة في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ورصدت مساعدات مالية للعائلات التي تعود إلى ديارهم طوعيا.