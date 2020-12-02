مسؤول روسي: بإمكاننا بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» لعلاج كورونا في مصر والجزائر

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أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إمكانية أن يبدأ إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر والجزائر، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.