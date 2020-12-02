 مسؤول روسي: بإمكاننا بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» لعلاج كورونا في مصر والجزائر - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: بإمكاننا بدء إنتاج لقاح «سبوتنيك V» لعلاج كورونا في مصر والجزائر

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 6:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 6:16 م

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إمكانية أن يبدأ إنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا في مصر والجزائر، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.


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