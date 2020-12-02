 إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز الـ85 ألفا - بوابة الشروق
الأربعاء 2 ديسمبر 2020 6:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز الـ85 ألفا

علم الجزائر
علم الجزائر
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 6:30 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفًا و84 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 17 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2464.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 585 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 54 ألفا و405.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 63 مليون إصابة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك