إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز الـ85 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 ألفًا و84 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 17 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2464.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 585 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 54 ألفا و405.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 63 مليون إصابة.