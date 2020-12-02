وثائق ويكيليكس تفضح غش صهر أردوغان للحصول على الدكتوراه

كشفت وثائق ويكيليكس أن بيرات البيرق وزير الخزانة والمالية التركي المستقيل وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على الدكتوراة بعد تسريب أسئلة له.

وأوضحت وثيقة جديدة لـ”ويكيليكس” أن البيراق حصل على شهادة الدكتوراه بمساعدة أستاذه أرهان أرأوغلو، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

الوثيقة تشير إلى أن أر أوغلو سرب أسئلة مناقشة الدكتوراه للبيرق، قبل موعد مناقشة الدكتوراه، ليتمكن من الإجابة عليها بسهولة.

ونشرت الوثيقة رسالة إلكترونية أرسلها الدكتور أر أوغلو إلى البيرق، قال فيها: “تحياتي برات، أفعل شيئًا لم أفعله أبدًا من قبل، وذلك بسبب ثقتي بك وكثافة عملك. أتمنى أن تنجح هذه المرة، لأنه في حالة رسوبك، سيكون من الصعب الحصول على هذه الأسئلة العام المقبل”.

وبالتالي حصل البيرق على الدكتوراه من جامعة قادير هاس، بفضل أستاذه.

ونشرت ويكيليكس وثيقة أخرى، طلب فيها أر أوغلو من ألبيراق، مساعدته في التعيين في الخطوط الجوية التركية، وكأنها نظير حصوله على الدكتوراه.