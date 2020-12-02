المشرعون يعترضون على تهديد ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون إقرار الدفاع

يحاول المشرعون من الحزبين الرئيسيين، الديمقراطى والجمهوري بالولايات المتحدة، الاعتراض على تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني، وهو التشريع السنوي الذي يحدد قيود الإنفاق والأولويات للجيش الأمريكي.

وقال ترامب إنه سوف يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، إلا إذا أدرج المشرعون بندا يحول دون مواجهة شركات الانترنت المسؤولية لمحتويات نشرها المستخدمون.

وتأتي الخطوة ضد تنظيم حرية التعبير عبر الإنترنت المعروفة باسم "باب 230"، فيما يتنازع ترامب مع شركات التواصل الاجتماعي متهما إياهم بالانحياز المعادي للمحافظين.

ومنذ الانتخابات الرئاسية، نشر ترامب عشرات من المزاعم التي ليس لها أساس بشأن تزوير الانتخابات، وهو ما سارع موقع تويتر بالأخص لوصفها على أنها خاطئة ومضللة.

وشجب آدم سميث، الرئيس الديمقراطي للجنة الخدمات العسكرية بالكونجرس، التهديد قائلا إن الأمر كله يتمحور حول "كبرياء (ترامب) ولا يتعلق بالدفاع".

وحدد قانون إقرار ميزانية الدفاع الوطني في السنوات الأخيرة، أولويات الإنفاق بأكثر من 700 مليار دولار سنويا.