 رئيس وزراء كوريا الجنوبية: عدد الخاضعين للحجر الصحي الذاتي تجاوز 70 ألفا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء كوريا الجنوبية: عدد الخاضعين للحجر الصحي الذاتي تجاوز 70 ألفا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 7:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 7:55 ص

 قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه جيون اليوم الأربعاء، إن عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذاتي في كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من70 ألفا، وهذا أعلى مستوى على الإطلاق، وطلب من المواطنين التعاون مع إجراءات مكافحة الفيروس الحكومية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس الوزراء قوله خلال اجتماع بالمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في سول: "يتواصل انتقال العدوى في جميع الأماكن، حيث ارتفع عدد الأشخاص المعزولين في الحجر الصحي إلى أكثر من 70 ألف شخص ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق منذ يومين".

وشدد على أن عطلة نهاية الأسبوع القادمة ستكون بمثابة منعطف حاسم في تحديد ما إذا كانت الحالات الجديدة ستستمر في الارتفاع أو الانخفاض.

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