مباحث تموين المنوفية: ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية وآخر للأعلاف بدون ترخيص

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مصنع خلط وتعبئة أعلاف يُدار بدون ترخيص ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة، وبحيازته مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية عاطف الجمال، في تصريح اليوم الأربعاء، أن الحملة التي شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين بالمنوفية تمكنت من ضبط المصنع والتحفظ على 85 طن ذرة صفراء، و12 طن نخالة خشنة، و9 أطنان كسب فول صويا، و6 أطنان أعلاف، و3 أطنان أرز طعام، وطن بودرة بلاط و500 كجم دقيق و200 شيكارة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، و3 أطنان ذرة صفراء، و3 أطنان أعلاف مواشي، وطن علف دواجن منتج نهائي جميعهم مدون عليهم ماركة، وهمية وغير مسجلة.

وقال إنه تم ضبط مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص ويستخدم علامة تجارية وهمية غير مسجلة، وبحيازته مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها (غش تجاري)، والتحفظ على 4 أطنان قماش، و10 ألاف بنطلون رجالي مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة و3000 طقم رياضي و11ماكينة خياطة، و36 بكرة خيط، و300 بنطلون رجالي تحت التصنيع، و500 بنطلون رجالي منتج نهائي، بالإضافة إلى ضبط معمل ألبان لإدارته بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة، وحيازة مستلزمات إنتاج غير مدون عليها بيانات بتاريخ الإنتاج والصلاحية وتعبئتها في أكياس بتاريخ إنتاج وصلاحية جديدة والتحفظ على 370 كجم جبن موزاريل خام غير مدون عليها بيانات، و840 كيس جبن منتج نهائي مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة و1000 كيس فارغ.

من جانبه أكد رئيس قسم مباحث التموين بالمنوفية، أنه تم تحرير 408 قضايا تموينية متنوعة بمراكز ومدن وقرى المحافظة خلال عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة في الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر الماضي، ومن أهمها تحرير 142 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و35 قضية عدم وجود شهادة صحية "محلات تجارية"، و27 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا تقرير عدم تواجد المدير المسؤول، و7 قضايا تقرير عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل "مخابز بلدية"، وكذا 31 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل (مستودع غاز)، و 48 قضية عدم إعطاء بون الصرف (مخابز بلدية)، و15 قضية تقرير إنتاج خبز ناقص الوزن، و53 قضية تقرير عدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف أنه من أبرز قضايا الغش التجاري التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية يدار بدون ترخيص، واستخدام علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، وحيازة مستلزمات إنتاج غير مدون علية بيانات (غش تجاري)، والتحفظ على 2 طن و400 كجم زيتون خام، و255 كرتونة زيت زيتون منتج نهائي مدون عليه ماركة وهمية غير مسجلة، و45 كرتونة ماء ورد مدون عليها ماركة وهمية غير مسجلة، و400 لتر ماء ورد معبأ داخل جراكن غير مدون عليها بيانات، و100 كجم كامينا ألوان صناعية، و25 ألف أستيكر وزجاجة فارغة تحمل علامات تجارية وهمية غير مسجلة، وكذا ضبط مخزن مواد غذائية يدار بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، والتحفظ على 4000 كرتونة حليب بخيره، و2000 شرنكة عصير بخيره، و400 كرتونة شاي، و20 ألفًا و400 زجاجة مياه معدنية.

كما تم ضبط مصنع مواسير بلاستيك يدار بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة، وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مدون علها بيانات (غش تجاري)، والتحفظ على 5 أطنان كبريتات كالسيوم، و3 أطنان كسر مواسير بلاستيك غير مدون عليه بيانات، وخط إنتاج كامل و500 ماسورة منتج نهائى مختلفة تحمل علامة تجارية وهمية غير مسجلة.

فيما تم تحرير 5 محاضر لحيازة وعرض وبيع دقيق ومواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها، والتحفظ على 12 طن دقيق، و2 طن أرز طعام، و200 كجم مكرونه وضبط مخزن أسمدة زراعية يدار بدون ترخيص والتحفظ على 5 أطنان سماد زراعى فوسفات أحادى بدون مستندات دالة على مصدرها.