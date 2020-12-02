محافظ الغربية يشن حملة لضبط الأسواق ومتابعة الإجراءات الاحترازية

شن طارق رحمي محافظ الغربية، حملة مسائية لضبط الأسواق ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالأسواق، حيث تفقد عدداً من السوبر ماركت وشركة مطاحن وسط الدلتا.

رافق المحافظ في الحملة لجنة من مديرية التموين برئاسة مدير المديرية، حيث راجعت اللجنة صلاحية المواد الغذائية ومراجعة الأصناف الموجودة بالمخازن وثلاجات اللحوم والتي تبين عدم وجود تاريخ صلاحية على اللحوم الموجودة بها في أحد الأماكن، وتم تحريز ما بها لحين بيان صلاحيتها.

وأشاد المحافظ بما تقوم به الأسواق الملتزمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير والالتزام بالكمامات ووضع الأسعار وتاريخ الصلاحية، موجهاً الحملة باستكمال أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ شركة مطاحن وسط الدلتا، حيث تابع مراحل طحن الغلال وتحويلها إلى دقيق والتأكد من كافة الإجراءات لإنتاج الدقيق الفاخر.