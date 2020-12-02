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الولايات الألمانية تتشاور مع ميركل مجددا اليوم

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 12:08 م
يعقد رؤساء حكومات الولايات الألمانية، اليوم الأربعاء، مجددا مؤتمرا عبر الفيديو مع المستشارة أنجيلا ميركل.

وعلى عكس المشاورات الأخيرة من هذا النوع، فإن التركيز هذه المرة لن يكون على تدابير احتواء جائحة كورونا والقرارات المتعلقة بها، بل ستتناول المشاورات الرقمنة والتحول إلى الطاقة المتجددة ورئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مكافحة العنصرية واليمين المتطرف، حسبما أُعلنت ولاية برلين، بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء حكومات الولايات.

وقبل بدء المشاورات مع المستشارة، يعقد رؤساء الحكومات اجتماعا فيما بينهم، ومن المستبعد أن يخلو هذا الاجتماع والمشاورات مع المستشارة من موضوع كورونا بالكامل، حيث أثارت بعض الولايات مؤخرا جدلا حول رغبتها في تمكين الأشخاص الذين سيزورون عائلاتهم خلال عيد الميلاد (الكريسماس) من الإقامة في الفنادق لديها.

ولا ترى هذه الولايات، وبينها شمال الراين-ويستفاليا وهيسن وبرلين، في ذلك إقامة سياحية يشملها الحظر بسبب كورونا.

وفي المقابل تنتقد المستشارة ميركل هذه الخطط.

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