ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس جنوب غربي ألمانيا إلى 5 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الدهس، الذي وقع في مدينة ترير جنوب غربي المانيا، إلى 5 قتلى على الأقل وأكثر من 10 مصابين.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأربعاء، أنه تم القاء القبض على قائد السيارة وهو مواطن الماني يبلغ من العمر 51 عاما، وليس لديه سجل اجرامي، فيما رجحت الشرطة أن يكون منفذ الحادث يعاني من مرض عقلي، مستبعدة وجود أي دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء ارتكاب الحادث.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن من بين الضحايا طفل يبلغ من العمر 9 أسابيع ووالده، بينما تتلقى أمه وشقيقه الأكبر العلاج بالمستشفى من الإصابات التي لحقت بهما من جراء الحادث.

وحثت السلطات المواطنين على تجنب نشر الشائعات حول الحادث، مؤكدة أنها ستواصل إمداد الرأي العام بالمعلومات مع تقدم التحقيق.