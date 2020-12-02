استئناف محاكمة المتهمين في قضية شارلي إبدو بباريس بعد أسابيع من تأجيلها

استؤنفت اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين فى حادث الهجوم الإرهابي على مبنى صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة، بعد أن تم تأجيلها لأسابيع.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن صحة أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، ويدعى علي رضا بولات، والذي كان قد تم تشخيص إصابته بمرض "كوفيد-19"، كانت الموضوع الرئيسي في المحكمة صباح اليوم الأربعاء.



وحضر بولات جلسة الاستماع، بعد أن سمحت حالته الصحية بمثوله أمام المحكمة، رغم أنه طلب أن يتم نقله إلى المستشفى وكان بحوزته الوعاء الطبي الخاص بالمرضى، بحسب ما ورد في تقرير بثته محطة "فرانس إنفو".



وكانت إجراءات المحاكمة قد توقفت في أواخر أكتوبر الماضي، بسبب تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.



ومن المتوقع حاليا أن يتم صدور حكم في القضية في 16 من ديسمبر الجاري.