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وزير الصحة البريطاني: بريكست وراء الموافقة السريعة على لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 4:34 م

ذكر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، كان السبب وراء الموافقة السريعة للقاح "فايزر-بيونتيك" في بريطانيا.

وفي حوار مع إذاعة "تايمز راديو"، قال هانكوك إن حقيقة أن بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي تعني أنها كانت قادرة على "التحرك أسرع" لإجازة اللقاح.

وأضاف: "حتى أوائل العام الجاري، كنا في وكالة الأدوية الأوروبية. ولكن جراء بريكست، تمكنا من اتخاذ القرار للقيام بهذا بناء على الهيئة التنظيمية البريطانية.. وليس وفقا للأوروبيين الذين يتحركون بوتيرة أبطأ قليلا".


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