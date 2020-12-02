تستعد الحكومة البريطانية، لاتخاذ أكبر تغيير في سياسة الزراعة منذ 50 عامًا، إذ سيتم التخلص التدريجي من الإعانة البالغة 1.6 مليار جنيه إسترليني التي يتلقاها المزارعون كل عام لمجرد امتلاك الأرض بحلول عام 2028، واستخدام تلك الأموال في استعادة الموائل البرية وإنشاء غابات جديدة وتعزيز التربة وخفض استخدام المبيدات.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، سيواجه أغنى ملاك الأراضي الزراعية أولئك الذين يتلقون مدفوعات سنوية تزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أكبر تخفيضات بدءًا من 25% في عام 2021، فيما سيشهد أولئك الذين يتلقون أقل من 30 ألف جنيه أسترليني تخفيضًا بنسبة 5% العام المقبل.



ومن بين أكبر المتلقين للمخطط الحالي أحد أفراد العائلة المالكة، والمخترع السير جيمس دايسون، ومالك خيل السباق الأمير خالد بن عبد الله آل سعود، والملكة البريطانية إليزابيث.



وسيحصل المزارعون، على منح لتحسين الإنتاجية ورفاهية الحيوانات، بما في ذلك المعدات الآلية الجديدة، ويعتبر الهدف من الخطة هو أن يقدر المزارعون، في غضون 7 سنوات، على إنتاج غذاء صحي ومربح بطريقة مستدامة وبدون دعم.



وأقر وزير البيئة جورج يوستيس، بالضرر الذي ألحقته الزراعة الصناعية بالبيئة منذ الستينيات، قائلا إن الخطط الجديدة ستوفر الطبيعة وتساعد في مكافحة أزمة المناخ.



وتحتل الزراعة 70% من مساحة إنجلترا، وهي المحرك الأكبر لفقدان التنوع البيولوجي، وتنتج انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري وتلوث المياه.



وتأتي التغييرات الجذرية في السياسة الزراعية؛ بسبب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الذي يُنظر إلى سياسته الزراعية المشتركة على نطاق واسع على أنها كارثة على الطبيعة، وحتى منتقدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أن التغييرات إيجابية، بحسب "الجارديان".



ورحبت مجموعات الزراعة والبيئة، إلى حد كبير بالخطط، لكنها قالت إن المزيد من التفاصيل مطلوب بشكل عاجل، بينما يلوح في الأفق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر، ولا تزال الشكوك قائمة بشأن التعريفات الجمركية على المواد الغذائية والصفقات التجارية.



ويجري ذلك بينما تصبح العديد من المجموعات قلقة بشأن الاستيراد المحتمل للأغذية المنتجة لتقليل رفاهية الحيوانات والمعايير البيئية.



ويقول الوزير يوستيس: "هذا هو أكبر تغيير في السياسة الزراعية لنصف قرن وليس من المنطقي دعم ملكية الأراضي وحيازتها حيث تذهب مدفوعات الدعم الأكبر غالبًا إلى أغنى ملاك الأراضي".



ويضيف: "على مدى القرن الماضي فقدنا الكثير من مواطننا الغنية بالحياة البرية، والعديد من الأنواع في حالة تدهور على المدى الطويل، أعرف أن العديد من المزارعين يشعرون بهذه الخسارة بشدة ويتخذون تدابير لعكس هذا الانخفاض، ولكن لا يمكننا إنكار أن تكثيف الزراعة منذ الستينيات كان له أثره".



إلى ذلك سيظل إجمالي 2.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا يُدفع حاليًا من الحكومة للمزارعين كما هو حتى عام 2025.



فيما يُدفع ثلثا هذا المبلغ مقابل امتلاك الأرض فقط ولكن النسبة ستنخفض إلى الثلث بحلول عام 2025 وصفر بحلول عام 2028.



وسترتفع الأموال المخصصة للعمل البيئي من ربع الإجمالي إلى أكثر من النصف بحلول عام 2025، مع استخدام الأموال المتبقية لزيادة الإنتاجية.